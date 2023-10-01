В Никарагуа осудили биологические разработки США, направленные против России

Рредседатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи республики Филиберто Хасинто Родригес Лопес заявил, что также в стране приняли декларации, осуждающие поставки вооружения Вашингтона Киеву

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Никарагуа осуждают биотерроризм Соединенных Штатов, направленный против России. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Филиберто Хасинто Родригес Лопес.

"Мы буквально недавно приняли две очень важные декларации, осуждающие поставки вооружения властями Соединенных Штатов на Украину. И осуждаем биологический терроризм, направляемый Соединенными Штатами против Российской Федерации", - сказал он на круглом столе "Безопасность для всех: позиция парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

Парламентарий также перечислил сферы, в которых между Россией и Никарагуа заключены соглашения о сотрудничестве. "Для сохранения мира, безопасности и национальной безопасности мы заключили договоры с братским народом Российской Федерации, которые были включены в свод нашего законодательства, в сферах повышения квалификации наших служащих, в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, а также использования космического пространства в мирных целях, - добавил он. - Мы всегда празднуем дни дружбы между Никарагуанской Республикой и Российской Федерацией. Также были подписаны законодательные акты в сфере безопасности средств массовой информации".

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.