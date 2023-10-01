Reuters: авиакомпания Yemenia приостановит полеты из Саны в Амман из-за действий хуситов

Мятежники ранее заблокировали средства авиаперевозчика в столичных банках

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Yemenia намерена приостановить полеты из Саны, захваченной в 2014 году движением "Ансар Аллах" (хуситы), в Иорданию в ответ на блокировку мятежниками средств национального авиаперевозчика в банках столицы республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как рассказали агентству четыре топ-менеджера Yemenia на условиях анонимности, в октябре авиакомпания приостановит шесть еженедельных рейсов из Саны в Амман после провала переговоров с хуситами по разблокированию средств авиаперевозчика. Утверждается, что активы Yemenia в банках Саны составляют $80 млн. По сведениям источников Reuters, когда Yemenia решила приостановить полеты в Иорданию, авиакомпания предложила "Ансар Аллах" вывести 70% средств, а остальные 30% передать международно признанному правительству, которое базируется в Адене. Однако хуситы отклонили это предложение.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.

Yemenia возобновила полеты из Саны в Амман в апреле 2022 года после достижения перемирия. Ранее авиакомпания заявляла, что в течение нескольких месяцев она не может вывести свои средства из банков Саны и призвала хуситов снять ограничения.

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. По данным источников Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. МИД Саудовской Аравии положительно оценил "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

Однако на мирный процесс негативно повлиял инцидент на границе Саудовской Аравии и Йемена. 25 сентября Минобороны Бахрейна сообщило, что двое военнослужащих королевства погибли, еще несколько получили ранения в результате авиаудара, который хуситы нанесли с помощью беспилотника по саудовской территории недалеко от границы с Йеменом, где дислоцировались силы коалиции, противостоящей движению "Ансар Аллах". По последним данным, число жертв атаки увеличилось до четырех. В свою очередь представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил, что силы коалиции продолжают нарушать перемирие. По его словам, за месяц у границы с Саудовской Аравией были убиты 12 сторонников движения.