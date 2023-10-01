В Ливии перенесли форум по восстановлению пострадавшего от наводнения региона

Мероприятие пройдет 1-2 ноября

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Избранное парламентом правительство на востоке Ливии приняло решение перенести международную конференцию по вопросам восстановления пострадавших от наводнения северо-восточных регионов страны на 1-2 ноября. Об этом сообщил ливийский информационный портал Al Wasat со ссылкой на комитет, занимающийся подготовкой к форуму.

На прошлой неделе глава действующего на востоке правительства Усама Хаммад объявил датой проведения международного форума 10 октября.

Как пояснили в комитете, решение о переносе было принято по просьбе мэров пострадавших городов и участвующих в конференции компаний, "чтобы предоставить им необходимое время для подготовки проектов". По информации портала, форум пройдет в городах Дерна и Бенгази.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибли более 4 тыс. человек.