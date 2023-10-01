Папа Римский выразил надежду на достижение прочного соглашения между Ереваном и Баку

Понтифик заявил о своей обеспокоенности ситуацией в Нагорном Карабахе

ВАТИКАН, 1 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

"Я вновь призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией. Надеюсь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества приведут к достижению прочного соглашения, которое положит конец гуманитарному кризису", - произнес он. "Я молюсь за жертв взрыва, произошедшего в окрестностях Степанакерта", - добавил понтифик.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, после этого в азербайджанском городе Евлах прошло несколько встреч представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.