1 октября, 10:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Папа Римский выразил надежду на достижение прочного соглашения между Ереваном и Баку

Понтифик заявил о своей обеспокоенности ситуацией в Нагорном Карабахе

ВАТИКАН, 1 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

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"Я вновь призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией. Надеюсь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества приведут к достижению прочного соглашения, которое положит конец гуманитарному кризису", - произнес он. "Я молюсь за жертв взрыва, произошедшего в окрестностях Степанакерта", - добавил понтифик.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, после этого в азербайджанском городе Евлах прошло несколько встреч представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)АзербайджанАрменияВатиканСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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