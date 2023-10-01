Сунак исключил возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта

Премьер-министр Соединенного Королевства отметил, что планы по отправке британских инструкторов касаются долгосрочного периода сотрудничества между странами

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Великобритания не собирается направлять своих военнослужащих на Украину, пока идет конфликт. Как заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, планы по отправке британских инструкторов касаются долгосрочного периода сотрудничества между странами.

"Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", - сказал Сунак в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шэппса об отправке британских инструкторов на Украину касались "долгосрочной перспективы". "Министр обороны имел в виду, что это будет, возможно, однажды в будущем", - отметил Сунак.

Шэппс в интервью газете The Sunday Telegraph заявил, что Минобороны Великобритании изучает возможность размещения на украинской территории британских военнослужащих, которые будут осуществлять подготовку солдат и офицеров ВСУ. Глава ведомства сказал, что обсуждал эти планы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 27 сентября. Министр также отметил, что вместе с другими странами НАТО Великобритания должна работать над улучшением оперативной совместимости с ВСУ и "подготовить их к членству в альянсе".

В настоящее время Великобритания проводит курсы подготовки украинских военнослужащих на своей территории. По последним данным британского Минобороны, с февраля 2022 года обучение уже прошли 26,5 тыс. украинских военных. Ранее Шэппс заявил, что Лондон намерен довести общее число подготовленных украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу года.