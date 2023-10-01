У обоих совершивших нападение в Анкаре террористов была взрывчатка

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил,что руководство страны проводит всестороннее расследование теракта

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у обоих террористов, совершивших нападение в Анкаре, была взрывчатка. Заявление министра транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

"Они вышли из машины и применили оружие. Один из них, у которого на теле было взрывное устройство, подорвал себя. Второй не смог привести в действие свою взрывчатку и был ликвидирован выстрелом в голову", - сообщил Ерликая.

Глава МВД также заявил, что власти проводят всестороннее расследование теракта. "Мы не остановимся, пока не будет нейтрализован последний террорист. Будем бороться со всей решимостью", - сказал он.

В то же время министр напомнил, что сразу после нападения был введет запрет для СМИ на передачу информации о произошедшем, кроме официальных заявлений. Однако в соцсетях появились кадры с самим терактом, которые разместили на своих страницах и некоторые СМИ. "Мы проводим расследования в отношении тех, кто распространил эти материалы. Поэтому призываю всех, кто их разместил у себя, удалить их. Мы найдем источник этой информации, будьте уверены", - отметил Ерликая.