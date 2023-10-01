1 октября, 11:55

СМИ: Фицо ожидает поручение президента Словакии для формирования кабмина

По информации Словацкого телевидения, "Направление - социальная демократия" после завершения подсчета голосов избирателей получила поддержку у 22,94%

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель победившей на парламентских выборах в Словакии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо заявил, что ожидает поручения президента страны для формирования кабмина. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Направление - социальная демократия", после завершения подсчета голосов избирателей на избирательных участках в республике, получила поддержку у 22,94% совершеннолетних словаков, пришедших на выборы. Она смогла обеспечить себе в парламенте 42 из 150 кресел.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила ранее, что поручит сформировать правительство лидеру добившейся наибольшего успеха на выборах партии. Она не намерена тормозить процесс назначения нового кабмина. 

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