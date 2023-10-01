Эрдоган заявил, что приоритетом парламента будет новая конституция страны

Турецкий президент отметил, что основной закон в нынешнем виде "не может соответствовать Турции в 2023 году"

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Приоритетом парламента Турции должно стать создание новой конституции республики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии новой сессии законодательного органа в Анкаре.

"Давайте отпразднуем 100-летие нашей республики новой конституцией. Нынешняя стала уже лоскутным одеялом. Мы ждем от партий, общественных организаций, политиков конструктивного подхода в этом вопросе. Наша главная задача в эту парламентскую сессию - создать новую конституцию", - сказал он.

Эрдоган отметил, что основной закон в нынешнем виде "не может соответствовать Турции в 2023 году". Он напомнил, что несколько лет назад призывал другие партии совместно выработать новый текст конституции. "К сожалению, они не захотели выйти из зоны своего комфорта, когда дело дошло до конкретных шагов. Мы призываем всех, кто имеет идеи и предложения, принять участие в работе над новой конституцией. Турция заслуживает новую гражданскую конституцию", - сказал он.

Нынешняя конституция Турции была принята после военного переворота 1980 года. Она претерпела большое количество изменений и поправок. По мнению нынешних властей страны, она не может отражать современные реалии и требования республики.