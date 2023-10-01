Эрдоган заявил, что у Турции нет никаких ожиданий от ЕС в вопросе вступления в объединение

Президент страны отметил, что если Евросоюз откажется от своего несправедливого отношения к республике, особенно касательно выдачи виз, то он "исправит свои ошибки"

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турция ничего не ожидает от Европейского союза (ЕС) относительно возможности вступления республики в объединение. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии новой сессии парламента.

"У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет. Если они откажутся от своего несправедливого отношения [к Турции], особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция, "если потребуется, может превратить Копенгагенские критерии [критерии вступления стран в Европейский союз] в анкарские критерии и продолжить свой путь".

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Турция заявила о готовности поддержать вступление в альянс Швеции в обмен на снятие преград в переговорном процессе Анкары с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. Тогда же была достигнута договоренность с ЕС об обновлении дорожной карты отношений в рамках таможенного союза.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в международную организацию были официально начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, поскольку стороны не могут согласовать такие вопросы, как, например, кипрская проблема.