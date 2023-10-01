В Мали повстанцы-туареги заявили о захвате армейской базы

Как сообщило Минобороны Мали, в районе Бамбы шли интенсивные бои с террористами

ПРЕТОРИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Отряды повстанцев-туарегов из группировки "Координация движений Азавада" (КДА) захватили базу правительственных сил Мали на востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя КДА Мохамеда Эльмаулуда Рамадана.

По его словам, отряды КДА взяли под контроль армейскую базу в Бамбе, которая находится недалеко от города Гао.

В свою очередь Минобороны Мали сообщило, что в районе Бамбы шли интенсивные бои с террористами. Министерство добавило, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали было подписано соглашение. Оно положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.

В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли в его выполнении. В их число входит и КДА.