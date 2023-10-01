Кабмин Армении заявил о предоставлении жилья более чем 47 тыс. беженцев из Карабаха

По данным армянского правительства, по состоянию на 15:00 мск в страну въехали 100 490 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Армении предоставило жилье более чем 47 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, что составляет примерно 47% всех беженцев. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"В настоящий момент 47 322 беженцев получили временное жилье. Правительство предлагает временное жилье всем перемещенным из Нагорного Карабаха", - отметила она.

По данным армянского правительства, по состоянию на 15:00 мск в Армению въехали 100 490 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек. Часть из них отказываются от жилья, которое предлагает правительство и обустраиваются в основном в Ереване самостоятельно.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.