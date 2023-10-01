Источник анонсировал визит делегации Венесуэлы в Россию на следующей неделе

Будут обсуждаться вопросы энергетики и туризма, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Визит делегации Венесуэлы во главе с вице-президентом - вторым лицом в государстве - Дельси Родригес в Россию ожидается на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы энергетики и туризма. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Ожидается визит смешанной правительственной комиссии в ближайшее время, на следующей неделе, с очень высокой вероятностью, - сказал собеседник агентства. - Насколько я знаю, делегацию должна возглавлять вице-президент Венесуэлы".

В делегации, по словам источника, будет несколько министров. "Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто приедет обязательно, а также министр нефтяной промышленности Педро Рафаэль Тельечеа. По итогам визита ожидается подписание ряда соглашений, - сказал он. - Вероятно, в повестке будут вопросы, связанные с нефтью и энергетикой, развитием туризма и науки".

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил ТАСС, что президент Николас Мадуро имеет приглашение посетить Россию в удобное для него время, в том числе с учетом графика российского лидера Владимира Путина. По словам директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, встреча Мадуро и Путина пройдет планово, когда созреет необходимость.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.