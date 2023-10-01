Фицо заявил, что у Словакии и ее жителей имеются большие проблемы, чем Украина

Экс-премьер республики также отверг продолжение Словакией оказания военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо заявил, что у его республики и ее жителей имеются сейчас большие проблемы, чем Украина.

"У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это все, что могу сказать сейчас. Мы думаем, что Украина (военный конфликт там - прим. ТАСС) является громадной трагедией для всех", - сказал он журналистам.

Фицо отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. "Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза", - сказал он.

"Никому не пойдет на пользу дальнейшее убийство [людей в ходе конфликта]. Вы знаете нашу позицию: лучше 10 лет вести переговоры о мире, о компромиссах, чем оставить [ситуацию как есть] и будущие 10 лет убивать людей, и через 10 лет мы будем находиться на том же месте, что сейчас. В этом заключается наша позиция. Мы ничего в ней не меняем", - сказал Фицо.

Он отверг продолжение республикой оказания военной помощи Украине. "Мы готовы Украине помогать гуманитарно, помогать в [послевоенном] восстановлении. Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что [главной темой], с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать или нет оружие Украине. Это не было [темой]. У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом [решать] эти серьезные проблемы", - сказал Фицо, ожидающий от президента поручения сформировать новое правительство.