Зеленский присвоил батальону разведки имя главаря ОУН Коновальца

Евгений Коновалец является деятелем украинского националистического движения 1920-1930-х годов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении имени главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени полковника Евгения Коновальца" и в дальнейшем именовать его - 131-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Евгения Коновальца Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. Документ подписан 29 сентября.

Ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс", аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии.

Евгений Коновалец - деятель украинского националистического движения 1920-1930-х годов. В период существования Украинской народной республики командовал корпусом "сечевых стрельцов". Создатель и руководитель ОУН. В начале 1930-х годов руководство ОУН установило систематические контакты с нацистами в Германии. Коновалец лично дважды встречался с Адольфом Гитлером. Был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым.