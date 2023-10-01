Замглавы оборонного ведомства Тайваня примет участие в конференции по безопасности в США

Также ожидается участие действующих должностных лиц из Госдепартамента и Пентагона, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня

ГОНКОНГ, 1 октября. /ТАСС/. Делегацию Тайваня на тайваньско-американской конференции по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности возглавит замглавы оборонного ведомства. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Источник агентства отметил, что в 2020 году из-за пандемии конференция прошла в видеоформате, а в 2021 году в ней принял участие глава военной миссии Тайваня в США. По его словам, в 2022 году очные обмены были возобновлены, поэтому в этом году делегацию в США возглавит замглавы тайваньского оборонного ведомства. Однако его имя не уточняется.

Агентство указывает, что с американской стороны в конференции примут участие бывший командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт, экс-командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США Стивен Раддер, бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер. Кроме того, ожидается участие действующих должностных лиц из Госдепартамента и Пентагона.

В тайваньскую делегацию войдут глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь, а также ряд отставных высокопоставленных военных - адмирал Чэнь Юнкан, генерал-лейтенант Тянь Цзаймай, а также глава Тайваньского центра анализа в сфере безопасности Мэй Фусин. Участники конференции обсудят вопросы ведения информационной войны, а также защиту объектов критической инфраструктуры Тайваня.

США и Тайвань проведут двустороннюю конференцию по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности с 1 по 3 октября в городе Уильямсберг (штат Вирджиния). Как сообщалось ранее, в тайваньскую делегацию также войдет глава отдела международного сотрудничества правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Винсент Чжао (китайское имя Чжао Исян).

Согласно программе конференции, стороны обсудят угрозы безопасности острова, двусторонние механизмы диалога, сотрудничество в военно-промышленной сфере, информационные операции и кибербезопасность, а также проблемы критической инфраструктуры Тайваня, в том числе в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах. Тайваньская делегация также проведет встречи с дипломатами 15 европейских стран.

Статус Тайваня

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.