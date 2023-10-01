Фицо заявил о необходимости восстановления проверок на границе Словакии с Венгрией

Председатель победившей на парламентских выборах в стране партии "Направление - социальная демократия" отметил, что внешнеполитическая ориентация государства меняться не будет

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо пообещал в случае вхождения его политсилы в состав нового кабмина сразу восстановить проверки на границах страны с Венгрией, чтобы исключить проникновение нелегальных мигрантов.

"Если "Направление - социальная демократия" станет частью правительства, то на первом же его заседании [добьется] принятия решения, на основе которого будет восстановлен контроль на границе с Венгрией, - сказал Фицо на пресс-конференции. - Для решения проблемы нелегальной миграции нужно использовать силу". Политик высказался за перестановки на постах президента словацкой полиции и специального прокурора, осуществляющего надзор за особо тяжкими уголовными преступлениями.

Внешнеполитическая ориентация Словакии, подчеркнул Фицо, меняться не будет. Социал-демократы, по его словам, поддерживают ее участие в НАТО и Евросоюзе. При этом, как сказал Фицо, у его партии существуют взгляды, отличные от официально декларируемых в Брюсселе и она намерена последовательно отстаивать их на всех уровнях.