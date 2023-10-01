Арабские страны Персидского залива осудили теракт у МВД Турции

В заявлении организации отмечается, что члены ССАГПЗ "отвергают все формы насилия, экстремизма и терроризма"

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассим Мухаммед аль-Будайви осудил теракт возле здания МВД Турции в Анкаре.

"Его превосходительство Джассим Мухаммед аль-Будайви, генеральный секретарь ССАГПЗ, осудил террористическую атаку и взрыв у входа в Главное управление безопасности МВД в Анкаре, в результате которых несколько человек получили ранения", - следует из заявления, опубликованного на сайте секретариата региональной организации. Аль-Будайви подчеркнул, что страны - члены ССАГПЗ "отвергают все формы насилия, экстремизма и терроризма".

С осуждением теракта в Анкаре, в частности, выступили Саудовская Аравия и Катар. В свою очередь наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах и премьер-министр эмирата Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах направили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграммы с соболезнованиями.