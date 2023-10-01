Зеленский присвоил командующему Нацгвардией Пивненко звание бригадного генерала

Президент Украины назначил его командующим Нацгвардией страны в июле

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Национальной гвардией Украины Александру Пивненко звание бригадного генерала. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Пивненко Александру Сергеевичу - командующему Национальной гвардией Украины", - говорится в тексте документа. Указ датирован 29 сентября.

Пивненко назначен Зеленским командующим Нацгвардией Украины в июле. Ранее эту должность занимал Юрий Лебедь. Причины решения сменить командующего Нацгвардией не раскрывались.