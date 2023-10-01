Xinhua: вице-премьер Госсовета Китая продуктивно провел в Германии финансовый диалог

Хэ Лифэн предложил "придать еще более положительный импульс" всеобъемлющему стратегическому партнерству Пекина с Берлином

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в воскресенье продуктивно провел в ФРГ 3-й раунд Китайско-германского диалога высокого уровня по финансовым вопросам. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, мероприятие состоялось во Франкфурте. Германскую сторону представлял министр финансов Кристиан Линднер. Участники диалога подробно обсудили двустороннюю и глобальную макроэкономическую повестку и, как отмечается, пришли к взаимопониманию по ряду вопросов взаимовыгодного сотрудничества.

"Китай готов вместе с Германией реализовывать на практике важный консенсус, достигнутый между представителями руководства двух государств", - заявил Хэ Лифэн. Он предложил "придать еще более положительный импульс" всеобъемлющему стратегическому партнерству Пекина с Берлином.

По данным агентства, Линднер выразил готовность содействовать продвижению устойчивого сотрудничества между Китаем и ФРГ.

В ходе диалога вице-премьер Госсовета КНР и глава Минфина Германии присутствовали при проведении круглого стола с участием представителей финансовых организаций двух стран.