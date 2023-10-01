Премьер-министр Украины посетил позиции бригады "Эдельвейс" в занятом ВСУ районе ДНР

Денис Шмыгаль обсудил с командованием бригады актуальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил командный пункт бригады "Эдельвейс", развернутый в занятой украинскими войсками части ДНР.

В сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте украинского правительства, говорится, что его поездка состоялась накануне. "Денис Шмыгаль посетил командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где обсудил с командованием бригады актуальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения", - говорится в сообщении.

Эта бригада получила название "Эдельвейс" 14 февраля 2023 года. Аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия, сформированная в нацистской Германии.

Кроме того, Шмыгаль провел встречу с представителями местных администраций. Среди прочего ему доложили о строительстве фортификационных сооружений.