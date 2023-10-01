1 октября, 13:40
Военная операция на Украине

Премьер-министр Украины посетил позиции бригады "Эдельвейс" в занятом ВСУ районе ДНР

Денис Шмыгаль обсудил с командованием бригады актуальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил командный пункт бригады "Эдельвейс", развернутый в занятой украинскими войсками части ДНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте украинского правительства, говорится, что его поездка состоялась накануне. "Денис Шмыгаль посетил командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где обсудил с командованием бригады актуальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения", - говорится в сообщении.

Эта бригада получила название "Эдельвейс" 14 февраля 2023 года. Аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия, сформированная в нацистской Германии.

Кроме того, Шмыгаль провел встречу с представителями местных администраций. Среди прочего ему доложили о строительстве фортификационных сооружений. 

Теги:
УкраинаРоссияШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация