В Никарагуа заявили о необходимости усилить сотрудничество в науке с Россией

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и СМИ Национальной ассамблеи страны Анхела Эспиноса Торрес отметила необходимость "деколонизации системы образования и внесения в нее определенных трансформаций в гуманистическом русле"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Никарагуа и Россия должны усилить взаимодействие в сфере науки, культуры и новых технологий. Об этом заявила председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и средствам массовой информации Национальной ассамблеи Никарагуа Анхела Эспиноса Торрес.

"Мы должны действительно усилить наше взаимодействие в сфере науки, новых технологий, культуры в нашем многополярном мире, где будет справедливый миропорядок и равенство для всех", - сказала он на круглом столе "Развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой: вклад парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

Председатель комиссии также указала на необходимость "деколонизации системы образования и внесения в нее определенных трансформаций в гуманистическом русле".

Кроме того, политик обратила внимание на важность развития межпарламентского сотрудничества Никарагуа и РФ, "которое бы позволило двигаться дальше".

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.