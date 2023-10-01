СМИ: массовый марш оппозиции стал крупнейшим за историю Варшавы

По предварительным оценкам мэрии города, в ключевой момент в демонстрации приняли участие около 1 млн человек, сообщила Gazeta Wyborcza

ТАСС, 1 октября. Массовый марш, организованный крупнейшей в Польше оппозиционной партией экс-премьера Дональда Туска "Гражданская платформа", стал крупнейшим за историю Варшавы. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По предварительным оценкам столичной мэрии, в ключевой момент в демонстрации приняли участие около 1 млн человек, пишет газета.

Ранее об этом числе участников заявлял экс-премьер Дональд Туск. "Более миллиона бело-красных сердец в Варшаве!" - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Марш миллиона сердец", как его назвали организаторы, проходит ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые назначены на 15 октября. "Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время", - сказал Туск. Политик назвал марш "символом возрождения".

Оппозиция обвиняет правящую в Польше партию Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Партия власти все эти обвинения отвергает.

Организаторы марша рассчитывают, что он станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей. На данный момент "платформа" может рассчитывать на 20 с лишним процентов голосов. У PiS сформирован надежный электорат, насчитывающий около 30% избирателей. К шествию Туска решили присоединиться также сторонники левых сил, чтобы показать единство целей оппозиции.