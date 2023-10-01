В Ираке следствие рекомендовало уволить чиновников в связи с пожаром на свадьбе

Советник министра внутренних дел страны Казем Сальман Бурхан заявил, что СК рекомендовал признать жертв трагедии в Эль-Хамдании мучениками, а также отстранить от должности в том числе мэра Эль-Хамдании

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет, занимающийся расследованием обстоятельств пожара во время свадебного торжества в иракском городе Эль-Хамдания (провинция Найнава), рекомендовал уволить нескольких чиновников, в том числе мэра населенного пункта. Об этом сообщил на пресс-конференции советник министра внутренних дел Ирака Казем Сальман Бурхан.

"Следственный комитет рекомендовал признать жертв трагедии в Эль-Хамдании мучениками, а также отстранить от должностей ряд чиновников, в том числе мэра Эль-Хамдании, директора отдела по классификации туристов, директора пожарной части и главу гражданской обороны провинции Найнава", - приводит заявление Бурхана телеканал As-Sumaria.

По его словам, следствие пришло к выводу, что "пожар был непреднамеренным и произошел из-за несоблюдения мер безопасности, использования запрещенных средств и наличия [в помещении] легковоспламеняющихся строительных материалов". Причиной трагедии "стали использование четырех устройств для запуска фейерверков и отделка потолка зала искусственной соломой, которая очень чувствительна к возгоранию". Кроме того, следственный комитет установил, что владелец помещения во время происшествия отключил в зале электричество, что привело к хаосу во время эвакуации. Бурхан сообщил, что комитет "возложил на владельца зала юридическую ответственность за инцидент".

В ночь на среду в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. По последним данным МВД, число погибших составило 107, более 200 человек пострадали.