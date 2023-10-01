Секретарь Совбеза Армении намерен обсудить в Тегеране ситуацию на Южном Кавказе

По сведениям агентства Fars, Армен Григорян планирует провести встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадияном

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прибыл в Тегеран, где намерен обсудить с иранскими официальными лицами события на Южном Кавказе. Об этом сообщило агентство Fars.

По его сведениям, Григорян планирует провести встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадияном. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят состояние отношений между Арменией и Ираном, а также ситуацию на Южном Кавказе. Кроме того, секретарь Совбеза Армении намерен встретиться с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, пишет Fars.