1 октября, 14:34

СМИ: президент Словакии 2 октября поручит социал-демократам сформировать кабмин

Зузана Чапутова ранее заявила, что не намерена тормозить процесс назначения нового правительства

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова поручит в понедельник партии "Направление - социальная демократия", победившей на состоявшихся в субботу парламентских выборах, сформировать новое правительство. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

Председатель партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо заявил ранее, что ожидает поручения президента страны для формирования кабмина. Его партия получила на выборах поддержку у 22,94% избирателей. Она смогла обеспечить себе в парламенте 42 из 150 кресел.

Чапутова заявила ранее, что поручит сформировать правительство лидеру партии, добившейся наибольшего успеха на выборах. Она не намерена тормозить процесс назначения нового кабмина. 

Теги:
СловакияЧапутова, Зузана
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