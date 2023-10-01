В Аргентине заявили о важности членства БРИКС для страны

Член парламента "Меркосур" от государства Хулиа Аргентина Пери отметила, что его перспективы зависят от исхода президентских выборов в стране

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Присоединение к БРИКС фундаментально важно для политических позиций Аргентины, однако его перспективы зависят от исхода президентских выборов в стране. Об этом заявила ТАСС член парламента "Меркосур" от Аргентины Хулиа Аргентина Пери на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Этот шаг имеет фундаментальную значимость. Он позволит Аргентине оказаться в самом центре социальных, политических и культурных отношений вместе с остальными участниками объединения", - сказала депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время она указала, что перспектива участия Буэнос-Айрес в объединении зависит от результатов выборов в стране, которые пройдут в октябре. "Если победит действующий президент, то Аргентина будет в БРИКС. А если другой, то, возможно, нет", - сказала Пери.

Ранее кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом БРИКС. Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября.