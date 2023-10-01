В Аргентине заявили, что Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья

Член парламента "Меркосур" от государства Карлос Даниэл Гледелл отметил, что "инициатива России, которая имеет огромный вес на геополитической арене, представляет большой интерес для стран континента"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Запад воспринимает страны Латинской Америки в качестве источника сырья для своей промышленности, а независимая позиция РФ на международной арене близка странам континента. Об этом заявил член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл на конференции "Россия - Латинская Америка".

"Латинская Америка, несмотря на свою огромную территорию и огромный человеческий потенциал, вынуждена бороться за то, чтобы ее голос услышали на Западе, - сказал он. - Сегодня Запад воспринимает нас просто как источник сырья для своей промышленности".

Вместе с тем, по словам парламентария, "инициатива России, которая имеет огромный вес на геополитической арене, представляет большой интерес для стран континента".

Депутат выразил мнение, что страны Латинской Америки "должны работать над созданием новых альянсов, новых парадигм и сосредоточиться не на различиях, а на том, что объединяет и составляет идентичность континента".

"Как говорил выдающийся сын российской земли, великий Федор Достоевский, лучше ошибиться, следуя по своему собственному пути, чем следовать по пути чужому", - заключил депутат.

Постоянными членами торгового блока "Меркосур" являются Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, на правах ассоциированных членов участвуют Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.