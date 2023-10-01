Британия разместила в Польше истребители Typhoon в преддверии парламентских выборов

По мнению главы Минобороны королевства Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне якобы "высокой угрозы российского вмешательства"

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Великобритания отправила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября.

Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

По его словам, пока он выступает, истребители "приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей". Количество отправленных самолетов он не уточнил. По его мнению, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне якобы "высокой угрозы российского вмешательства".