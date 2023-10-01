В Британии намерены подготовить 50 тыс. украинских военных к концу 2023 года

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс отметил, что страна помогает обучать пилотов истребителей F-16

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Великобритания планирует подготовить более 50 тыс. украинских военнослужащих к концу 2023 года. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Мы помогаем обучать пилотов [истребителей] F-16. К концу нынешнего года мы подготовим более 50 тыс. украинских новобранцев при том, что обучение началось задолго до войны", - сказал глава ведомства, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине эта программа была свернута. Летом 2022 года была запущена операция Interflex: в рамках этих курсов обучение на территории Великобритании уже прошли 26,5 тыс. украинских военных. Ранее Шэппс заявил, что Лондон намерен довести общее число подготовленных в рамках операции Interflex украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу года.