1 октября, 16:02
Военная операция на Украине

Спикер Палаты представителей США заявил, что защита границ важнее помощи Украине

EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS

По словам Кевина Маккарти, Украина не получит крупного пакета помощи, если американская граница не будет защищена

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что защита границ США для него важнее оказания помощи Украине.

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"Американская граница важна, и нашим приоритетом является ее защита. Я обеспечу поставку оружия Украине, но они не получат крупного пакета помощи, если граница [США] не будет защищена", - заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа в эфире телеканала CBS.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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