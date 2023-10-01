В Раде заявили о призыве США исключить в течение 45 дней коррупционные скандалы на Украине

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации в США

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Вашингтон предупредил Киев о необходимости в предстоящие 45 дней, когда пройдет согласование бюджета США на следующий год, исключить любые коррупционные скандалы на Украине.

По его словам, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в США. "Эти 45 дней и все время нужно пройти без единого большого коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали. Никакой ерунды или залета", - написал он в Telegram-канале.

"Вчера мы пока получили желтую карточку, и можно долго рассказывать о сложной внутриполитической ситуации в США. Но нам нужны деньги и военная поддержка. Не им. Поэтому сейчас нужно после такого холодного душа не получить вторую желтую", - добавил Железняк.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине.

Комментируя это решение, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что Киев надеется, что США через 45 дней подготовят новые решения, затрагивающие поставки оружия Украине. При этом она высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. В настоящее время, по ее словам, есть минимум $1,6 млрд на оборонную помощь, $1,23 млрд прямой бюджетной помощи из сентябрьского транша, перечисленного на счета Всемирного банка, плюс значительные суммы на энергетические и другие программы.

В свою очередь официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев активно работает с американскими властями над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины.