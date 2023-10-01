Боррель сообщил, что ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят в том числе на военную помощь. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве.

"Сейчас наша поддержка была предоставлена на более чем €25 млрд - это только военная [помощь], а общая поддержка достигает суммы €80 млрд", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина. По словам Борреля, Евросоюз ранее не выделял настолько большие объемы средств на подобного рода помощь.

Боррель отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее. "[На встрече с Умеровым мы] пытались лучше понять, почему в некоторых случаях наша поддержка не воспринимается настолько важной, насколько она есть", - добавил он.

В субботу Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. В воскресенье он приехал в Киев, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.

В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал к осторожности с кредитами от западных партнеров, так как по ним придется платить будущим поколениям. Однако теперь в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.