Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине независимо от действий США

Евросоюз считает конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя, отметил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать оказывать и увеличивать финансовую помощь Киеву независимо от того, что происходит в США, поскольку считает конфликт в этой стране экзистенциальной угрозой для себя. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которую транслировала его пресс-служба.

"Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США", - сказал Боррель. Он также заверил украинскую сторону, что помощь ЕС не зависит от результатов наступления ВСУ, признав, что оно идет трудно из-за российских укреплений.