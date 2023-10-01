1 октября, 16:23,
обновлено 1 октября, 16:55
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине независимо от действий США

Olivier Matthys, Pool Photo via AP
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Евросоюз считает конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя, отметил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать оказывать и увеличивать финансовую помощь Киеву независимо от того, что происходит в США, поскольку считает конфликт в этой стране экзистенциальной угрозой для себя. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которую транслировала его пресс-служба.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США", - сказал Боррель. Он также заверил украинскую сторону, что помощь ЕС не зависит от результатов наступления ВСУ, признав, что оно идет трудно из-за российских укреплений. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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