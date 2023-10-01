1 октября, 16:37
Военная операция на Украине

Глава МИД ФРГ выступила за вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

По мнению Анналены Бербок, Германия должна приложить усилия для дальнейшего развития Евросоюза

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Украина должна вступить в ЕС после окончания конфликта. Об этом она заявила на предвыборном мероприятии партии "Союз-90"/"зеленые" в Мюнхене.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Задача Германии - обеспечить, "чтобы и Украина смогла войти в Европейский союз, когда это ужасная война, наконец, завершится", приводит выдержки из ее выступления агентство DPA. По мнению Бербок, Федеративная республика должна приложить усилия для дальнейшего развития ЕС.

Евросоюз в 2022 году предоставил Украине статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, власти страны рассчитывают, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в сообщество, которые, как ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, Киев надеется начать уже в текущем году. 

Теги:
УкраинаГерманияБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
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