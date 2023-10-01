1 октября, 16:39
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Секретарь Совбеза Армении обсудил с иранским коллегой региональную безопасность

Стороны подчеркнули неизменность территориальной целостности Армении

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном и обсудил вопросы региональной безопасности в свете последнего нападения Азербайджана на Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении

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"В ходе визита в Тегеран 1 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али-Акбаром Ахмадияном. Армен Григорян подробно представил подробности нападения, совершенного Азербайджаном на Нагорный Карабах на прошлой неделе, в результате которого происходит массовое насильственное перемещение населения региона. Стороны также обсудили региональную безопасность и последствия сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули неизменность территориальной целостности Армении. Григорян и Ахмадиян подчеркнули также важность развития двусторонних экономических отношений. 

Теги:
АрменияИранСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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