Боррель подтвердил встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве 2 октября

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что "неформальные встречи направлены на политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений"

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве пройдет в понедельник, 2 октября. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе своего визита в Киев, которую транслировала его пресс-служба.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, определена ли дата встречи глав МИД ЕС в Киеве и будет ли на ней принято решение о выделении Украине помощи в €20 млрд до конца 2027 года, Боррель заявил: "Я уверен, что это будет сделано к концу года. Не ожидайте завтра конкретных решений, завтра пройдет неформальное заседание Совета ЕС, а неформальные встречи направлены на политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений".

До настоящего момента пресс-служба Совета ЕС не анонсировала никаких неформальных встреч на 2 октября. Визиты всех западных чиновников на Украину проводятся без предварительного объявления их дат.