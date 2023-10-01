ВПП ООН планирует раздавать более 20 тыс. порций горячего питания беженцам из Карабаха

Также организация "готова предоставить продовольственные карточки для поддержки более 6 тыс. человек"

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует увеличить число порций горячего питания до 21 тыс. для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые прибывают в Армению.

"В четверг людям, пересекающим границу, было роздано более 2 тыс. порций горячего питания. В ближайшие две недели ВПП планирует увеличить объем до 21 тыс. порций", - говорится в записи организации в социальной сети X (ранее Twitter). При этом, как отмечается в релизе ВПП, организация "готова предоставить продовольственные карточки для поддержки более 6 тыс. человек и <...> расширить масштабы поставок в зависимости от потребностей".

По данным армянского правительства, по состоянию на 15:00 мск в Армению въехали 100 490 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.