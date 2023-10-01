1 октября, 17:05
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении заявили, что переезд беженцев из Карабаха в республику подходит к завершению

По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, интенсивность потока вынужденных переселенцев за последние сутки снизилась

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Интенсивность потока вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, процесс подходит к завершению. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

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"Интенсивность перемещения вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, оно подходит к своему логическому завершению. Последние из тех, кто хотел переехать в Армению, делают это сейчас. На данный момент в Армению перебралось 100 514 вынужденных переселенцев. По сравнению с предыдущими данными прирост минимальный", - сказала она. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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