Главы МО Украины и США обсудили продолжение военной помощи Вашингтона Киеву

Обе палаты американского парламента ранее одобрили закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил продолжение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

"Сегодня у меня был телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США. Министр обороны Остин заверил меня, что американская поддержка для Украины будет продолжаться", - написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине.

Комментируя это решение, украинский посол в США Оксана Маркарова отметила, что Киев надеется, что Вашингтон через 45 дней подготовит новые решения, затрагивающие поставки оружия Украине. При этом она высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. В настоящее время, по словам дипломата, есть минимум $1,6 млрд на оборонную помощь, $1,23 млрд прямой бюджетной помощи из сентябрьского транша, перечисленного на счета Всемирного банка, плюс значительные суммы на энергетические и другие программы.

В свою очередь официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев активно работает с американскими властями над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины.