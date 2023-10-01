Боррель заявил, что Украине придется поработать для вступления в ЕС

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям"

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого. Об этом заявил в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах - на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое - это ужасный бой, второе - это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Это [вступление Украины] не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины", - сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

По словам Борреля, Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".

2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав МИД ЕС. По словам Борреля, встреча будет "носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений".