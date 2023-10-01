Временный бюджет США без помощи Киеву и сбитые над Крымом ракеты. События вокруг Украины

Власти США утвердили проект финансирования правительства на 45 дней, который не предполагает средств на помощь Украине. Тем не менее американский президент Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку.

Кроме того, на Украину с необъявленным визитом прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, Киев попытался атаковать Краснодарский край и Смоленскую область с помощью беспилотников, а над Крымом впервые с июня сбили украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2".

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

Потери Украины на донецком направлении за двое суток, по данным Минобороны РФ, составили порядка 580 человек и 15 единиц техники, в том числе 2 танка и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

На южнодонецком и запорожском направлениях Киев потерял в общей сложности около 215 человек и более 15 единиц техники и артиллерийских орудий, следует из сводок российского военного ведомства. Украинские потери на краснолиманском и купянском направлениях в министерстве оценили примерно в 160 человек и почти 15 автомобилей, бронемашин и орудий.

Кроме того, на херсонском направлении Украина, по информации Минобороны РФ, потеряла до 70 человек, 5 автомобилей и гаубицу. В ведомстве также сообщили об ударе по складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области.

Российские силы ПВО сбили в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике украинский штурмовик Су-25, рассказали в министерстве.

Атаки на российские регионы

В субботу и воскресенье Вооруженные силы Украины продолжали атаковать российские регионы. В частности, над Краснодарским краем, Белгородской и Смоленской области были сбиты украинские беспилотники, а над Крымом - две оперативно-тактические ракеты "Гром-2".

Вечером в субботу в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Трубчевске Брянской области был ранен один человек. По данным главы региона Александра Богомаза, повреждения получило административное здание.

В воскресенье утром был сбит беспилотник над Краснодарским краем. Из-за его появления шесть самолетов, которые должны были приземлиться в Сочи, перенаправили на запасные аэродромы.

Позднее стало известно о нейтрализации пяти беспилотных летательных аппаратов над Смоленском, мэр города Александр Новиков рекомендовал жителям не покидать дома и воздержаться от поездок за город.

Два беспилотника сбили в течение дня над Белгородской областью. Кроме того, утром в воскресенье украинские военные обстреляли центральный рынок в Шебекине, в результате пострадали женщина и двое мужчин.

Силы ПВО перехватили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки которых упали в Джанкойском районе Крыма. Они, по словам главы республики Сергея Аксенова, повредили складские помещения, при этом никто не пострадал. Это первое сообщение о применении ракет "Гром-2" с июня.

Сообщения о взрывах на Украине

Украинские власти и СМИ в субботу и воскресенье сообщали о взрывах в некоторых регионах страны. В частности, в Винницкой области заявили о повреждении объекта инфраструктуры, а в городе Умани Черкасской области - промышленного объекта.

Кроме того, поступала информация о взрывах в Харькове, в районе порта Южный в Одесской области, в Днепропетровской области и подконтрольном Украине городе Запорожье. Сообщалось также о взрыве в Киеве, где не объявлялась воздушная тревога.

В селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины в субботу произошли взрыв и пожар на нефтепроводе. По данным властей, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, а нефтепродукты разлились на площади 100 кв. м.

Временный бюджет США без помощи Киеву

Конгресс США утвердил, а Байден подписал закон о продлении финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, который не предполагает средств на помощь Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не может допустить приостановки поддержки Киева, и выразил надежду на выделение необходимых денег после отдельного голосования.

В Киеве заявили, что "активно работают с американскими партнерами", чтобы в бюджет США на следующий финансовый год включили помощь Украине. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Визит Борреля на Украину

Боррель в субботу прибыл с необъявленным визитом в Одессу, откуда приехал в Киев, где 2 октября состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €85 млрд, сообщил Боррель. Он подчеркнул, что Брюссель будет продолжать оказывать Киеву финансовую помощь вне зависимости от того, что происходит в Вашингтоне.

Форум оборонных индустрий в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в приветствии к участникам форума оборонных индустрий в Киеве объявил о создании "альянса оборонных индустрий" и работе над "первым в мире флотом морских дронов". Он также анонсировал создание фонда для развития военного производства и строительства военных объектов, который предполагается пополнять за счет российских активов.

По информации Зеленского, в форуме приняли участие около 250 компаний из более чем 30 стран. Украинские фирмы подписали 20 документов с иностранными партнерами, а к "альянсу оборонных индустрий" присоединились 38 компаний из 19 государств.

Как уточнили в МИД Украины, в действительности форум прошел 29 сентября, однако только 30 сентября украинские власти и СМИ начали публиковать информацию о нем.

Вокруг возможного нового наступления Киева

Попытка Киева начать наступление на херсонском направлении в начале октября обречена на провал, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее источник ТАСС заявил, что Вооруженные силы Украины готовят на херсонском и запорожском направлениях наступление, в рамках которого также планируется захватить Запорожскую АЭС. По его словам, в Николаевской области сосредоточили крупную группировку морской пехоты, которая должна форсировать Днепр. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС сообщил, что подразделения украинской морской пехоты замечены напротив Энергодара и на островах в устье Днепра.