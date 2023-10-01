В МВД Турции заявили, что один из исполнителей теракта в Анкаре был членом РПК

Как указали в ведомстве, на месте происшествия "обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем марки Glock", а также две штурмовые винтовки

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. МВД Турции сообщило, что одним из исполнителей теракта в Анкаре был член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

"В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РПК. Работа по установлению личности второго террориста продолжается", - говорится в заявлении ведомства.

МВД указало, что на месте теракта "обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем марки Glock", а также две штурмовые винтовки.

Ведомство уточнило, что "1 октября в 09:26 (совпадает с мск - прим. ТАСС) была предпринята попытка нападения со стороны двух террористов, подъехавших на автомобиле ко въезду в здание МВД". "Двое террористов, предпринявших попытку нападения, были нейтрализованы в результате немедленного реагирования наших сил безопасности. Лечение двух наших героев-полицейских, пострадавших в результате инцидента, продолжается", - сообщило министерство.

Оно также подтвердило, что нападавшие "завладели автомобилем гражданина Турции Микаила Бозлагана, который работал ветеринарным врачом на частном предприятии в районе Девели в провинции Кайсери". Он был убит, а его автомобиль угнан.

Ранее курдский телеканал Rudaw сообщил, что боевое крыло РПК взяло на себя ответственность за теракт в Анкаре. Нападение, как утверждается, было совершено в ответ на ликвидацию одного из членов РПК в Диярбакыре.