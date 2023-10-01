Армяне ЕС провели акцию протеста против включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана

Представители армянской диаспоры Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести санкции против Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Представители армянской диаспоры ЕС провели в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, призывая ЕС защитить эту территорию и ее население и ввести санкции против Баку, передает корреспондент ТАСС. По оценкам полиции, в акции приняли участие около 1 тыс. человек.

Протестующие держали в руках армянские флаги и многочисленные самодельные плакаты с надписями "Арцах" (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), "Поможем Армении", "Санкции против преступников", "ЕС, кровь армян течет в ваших газовых трубах". На митинге звучали армянские песни.

На акции протеста проходил сбор подписей под петицией в адрес Еврокомиссии и Совета ЕС с призывом защитить армян Арцаха.

"Евросоюз должен использовать все свое влияние, чтобы обеспечить полное соблюдение прав всех армян Арцаха, способствовать возвращению беженцев и не допустить любого давления на них со стороны Азербайджана", - заявила участница митинга, гражданка Франции армянского происхождения Аравик.

Выступающие на митинге активисты призывали Еврокомиссию прекратить развитие расширенного газового партнерства с Азербайджаном и ввести санкции против Баку. Как сообщили организаторы митинга в Брюсселе собрались армяне из Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Италии. Митинг был разрешен местными властями, прошел без инцидентов под надзором полиции.