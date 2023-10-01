Вышедшие из украинских портов три судна покинули территориальные воды страны

По информации сервиса MarineTraffic, в настоящее время сухогрузы находятся в территориальных водах Румынии

ТАСС, 1 октября. Сухогрузы Azara и Ying Hao, которые утром вышли из украинского порта Южный, а также Eneida, вышедший из Черноморска, покинули территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

По его данным, сейчас сухогрузы находятся в территориальных водах Румынии.

22 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что балкеры Azara, Ying Hao 01 и Eneida готовятся зайти в порты Черноморск и Южный для экспорта 127 тыс. тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию по "альтернативному зерновому коридору" в Черном море. Суда вышли из портов в воскресенье утром. Согласно сведениям Marine Traffic, сейчас Azara направляется в болгарский порт Бургас, Ying Hao 01 - в турецкий Стамбул, а Eneida - в испанскую Малагу.

Украинские коридоры в Черном море

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.