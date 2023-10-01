В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины

Его ни разу не применяли

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон о ленд-лизе для Украины, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие в США 30 сентября. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как отмечает издание, этот документ давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. Закон должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей.

Однако в реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и так получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу, поясняет издание. По его оценке, эти программы более выгодны Украине, чем ленд-лиз.

Президент США Джо Байден подписал в мае прошлого года законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Он предусматривает, что в 2022 и 2023 финансовых годах Байден может дать указание своей администрации предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или стран Восточной Европы, "на которые оказала воздействие специальная военная операция России", чтобы помочь повысить их обороноспособность.

При этом в Пентагоне заявляли, что администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Акцент делается на выделении вооружений на основании полномочий президента и использования этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ленд-лиз является недешевым товарным кредитом и, получая таким образом военную помощь, президент Владимир Зеленский загонит Украину в долговую яму. Володин подчеркнул, что это позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз, а расплачиваться по долгам будут многие поколения украинцев.