1 октября, 22:16

Трамп считает, что Байден сейчас находится не в лучшей форме

По мнению бывшего американского лидера, президент США "понятия не имеет, что говорит", из-за чего мир "ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.

"Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме", - сказал Трамп.

По мнению бывшего американского лидера, Байден "понятия не имеет, что говорит", из-за чего мир "ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше". "Я уберегу вас от этой войны и сделаю это за счет проявления силы, а не слабости", - добавил Трамп, приведя в качестве примера слабости действующей администрации то, каким образом произошел вывод американских войск из Афганистана. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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