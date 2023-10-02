Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания

Экс-президент США также сказал, что снизит цены на удобрения и отменит все указы действующей администрации, которые наносят вред американским фермерам

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в следующем году выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора Соединенных Штатов.

"Мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, при этом не получая благоприятного отношения к нашим фермерам <...>. Наши войска защищают их [страны], при этом нам почти ничего не платят. Так делать нехорошо, многие из них нас ненавидят нас, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны", - сказал он на митинге своих сторонников в штате Айова, однако не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

Помимо этого, Трамп пообещал "значительно снизить" цены на удобрения, а также отменить все указы действующей администрации, которые наносят вред американским фермерам.