Политики Латинской Америки отметили сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения

Член Конгресса Перу Элизабет Медина отметила, что борьба с эпидемиями и сотрудничество в области биологических исследований являются двумя основными моментами в сотрудничестве Лимы и Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Латиноамериканские парламентарии отметили роль сотрудничества с Россией в области здравоохранения, биологических исследований и образования на круглом столе "Развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой: вклад парламентов", который прошел в Москве в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"За последние годы удалось консолидировать работу в области здравоохранения и технологий в рамках кубинско-российского межправительственного сотрудничества", - подчеркнула в своем выступлении председатель комиссии по здравоохранению и спорту Национальной ассамблеи Кубы Эстела Кристина Луна Моралес. "Мы считаем важным достигнутый прогресс с точки зрения получения двусторонних знаний о медицинских реестрах, лекарственных препаратах, медицинских технологиях и оборудовании, развития клинических исследований, а также запуска новых производственных практик", - продолжила она.

По словам Луны Моралес, результаты, достигнутые в области здравоохранения, свидетельствуют не только о потенциале медицинской и технологической промышленности обеих стран, но и являются "отражением воли" их специалистов, ученых, а также парламентов и правительств. "Мы полностью уверены, что эта конференция послужит развитию межпарламентских связей между Кубой и Россией как способа укрепления отношений между народами и странами, которые выступают за лучшее будущее для своих граждан", - подчеркнула она. "Я приехала из страны, находящейся под санкциями США, обложенной санкциями, где сектор здравоохранения является одним из наиболее пострадавших. Тем не менее мы верим в лучшее будущее и защищаем лучший мир, которого мы можем достичь вместе".

Сотрудничество в области биологических исследований

Борьба с эпидемиями и сотрудничество в области биологических исследований - два основных момента в сотрудничестве России и Перу, указала в свою очередь член Конгресса латиноамериканской республики Элизабет Медина. "В Российской Федерации имеются десятки лабораторий, занимающихся биологией, эпидемиологией, молекулярной биологией, бактериологией, генной инженерией и биотехнологией", - сказала она.

По словам Медины, феномен Эль-Ниньо, обрушивающийся на Перу дождями и наводнениями, несет с собой и смертельно опасные заболевания, которые стране пока не удается побороть, такие как лихорадка денге и вирус Зика. "Если есть несколько разработок вакцин против лихорадки денге, то они еще не испытаны на людях, и учет российского опыта в разработке вакцин был бы крайне важен для выработки механизмов расширения сотрудничества между странами в области биологических исследований", - подчеркнула она.

Другим важным направлением сотрудничества между Россией и Перу могут стать воздушные средства скорой помощи для Анд. По словам Медины, 20% населения Перу проживает в сельской местности, и ландшафт страны создает большие проблемы. В перуанском высокогорье машины скорой помощи часто попадают в аварии, а в районе джунглей "единственным вариантом [ее оказания] является воздушный транспорт". "Перу и Россию связывают десятилетия военного сотрудничества, и это сотрудничество необходимо перенести в сферу здравоохранения. И я говорю об этом, потому что российские вертолеты доказали свою надежность, работая на высоте более 5 тыс. м, поэтому они подходят и являются экономичными для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в перуанском высокогорье и джунглях", - сказала она.

Кооперации в сфере образования

При этом депутат парламента Боливии Эрнан Исаяс Дуран Лазо подчеркнул, что Боливия и Россия всегда стремились к сохранению суверенитета и защите своих национальных интересов и развитие образования в этом контексте играет особую роль. По словам политика, Боливия за два года прошла долгий путь в борьбе за создание равных возможностей в области образования. "В рамках образовательного и научного обмена, где Россия стала мировой державой, Латинская Америка всегда будет приветствовать обмен студентами и преподавателями для обмена опытом в этой области. Для Боливии будет очень полезно, чтобы наши студенты и выдающиеся ученики смогли учиться в России для получения академического и научного образования в стране первого мира", - отметил он.

Кроме того, Эрнан Исаяс Дуран Лазо упомянул о проблеме засухи и наводнений, которые происходят в различных регионах континента. "Именно здесь нам необходимо сотрудничество с Россией, нам нужно, чтобы ее специалисты приехали в Боливию с подходящими технологиями сбора воды, технологиями сохранения водных ресурсов, таких как озеро Титикака", - предложил он.