В КНДР заявили, что генеральный директор МАГАТЭ ведет себя как сотрудник Госдепа

Представитель Министерства атомной промышленности республики заявил, что агентству следует заняться такими проблемами международного сообщества, как сброс воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" и "расширение ядерного полигона США"

СЕУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в стремлении угодить Вашингтону в отношении проблемы Корейского полуострова ведет себя как чиновник из Государственного департамента. Об этом заявил представитель Министерства атомной промышленности КНДР.

"Пользуясь этим случаем, мы хотим еще раз пояснить нашу принципиальную позицию генеральному директору МАГАТЭ, который ведет себя как чиновник Госдепартамента США, а не как глава международной организации", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи заявление представителя министерства.

По данным агентства, "принципиальная позиция" заключается в том, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока существуют "империалистические агрессивные силы" и аналогичное вооружение у США. Как подчеркнул госслужащий КНДР, страна не потерпит посягательства на свой суверенитет.

Поводом для заявления стала резолюция МАГАТЭ, принятая 29 сентября на Генеральной конференции организации и касающаяся КНДР. Эту резолюцию в Пхеньяне назвали антиреспубликанской и сочли результатом махинаций США и их сателлитов. Как отметил представитель ведомства, глава МАГАТЭ берет на себя инициативу в "создании атмосферы давления на КНДР, распространяя ложь о приближении седьмого ядерного испытания" в республике.

"Этот неутомимый энтузиазм генерального директора имеет цель угодить США и Западу", - заявил чиновник из министерства атомной промышленности. По его словам, МАГАТЭ следует заняться такими проблемами международного сообщества, как сброс воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" и "расширение ядерного полигона США", чтобы исключить критику. Кроме того, по мнению представителя министерства, деятельность США в рамках партнерства AUKUS нарушает принципы системы нераспространения.

Чиновник напомнил, что КНДР в конце прошлого века вышла из МАГАТЭ из-за его открытой поддержки "враждебной политики США" и поэтому, по его словам, организация не имеет права "придираться к народной республике". Сотрудник ведомства сказал, что ядерный статус его страны стал "необратимым" в результате принятия закона о ядерных силах в прошлом году и поправок к конституции в сентябре.