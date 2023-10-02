Трамп намерен явиться на слушания в Нью-Йорке по делу о мошенничестве

Бывший президент США отметил, что считает это дело сфабрикованным

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что будет в понедельник присутствовать на судебных слушаниях в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве, по которому он и его компания Trump Organization проходят как ответчики.

Начало рассмотрения дела по существу намечено на 2 октября. "Я иду завтра утром в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию против коррумпированного и расистского генерального прокурора [штата Нью-Йорк] Летиции Джеймс", - написал он на странице в социальной сети Truth Social.

Политик добавил, что считает это дело сфабрикованным, и в частности указал, что, по его мнению, резиденция в Мар-а-Лаго в штате Флорида стоит не $18 млн, как полагают в суде, а "в 50 или даже 100 раз больше".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность.